فان دايك يقود تشكيل هولندا في مواجهة إيرلندا الشمالية بتصفيات يورو 2020

أعلن الجهاز الفني لمنتخب هولندا بقيادة رونالد كومان المدير الفني ، عن التشكيل الرسمي للطواحين في مواجهة إيرلندا الشمالية والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ويندسور بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020 . يورو 2020 . وضم تشكيل الطواحين كل من : ياسبر سيليسن في حراسة المرمى . دي ليخت ، فان دايك ، فيلتمان ، بليند للدفاع. Advertisements مارتن دي رون ، فان دي بيك ، فرنكي دي يونج في خط الوسط. ، فرنكي دي يونج في خط الوسط. ويقود الهجوم الثلاثي ، ستيفن بيرخويس ، بابل ، برومس . ويدخل منتخب هولندا اللقاء وهو في صداراة جدول ترتيب المجموعة الثالثةبرصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ألمانيا صاحب الوصافة، وبفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث.

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