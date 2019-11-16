سلة الزمالك يهزم سموحة 79 - 75 في دوري المرتبط

فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق سموحة بنتيجة 79 - 75 في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 16 من بطولة الدورى العام المرتبط. - 75 في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 16 من بطولة الدورى العام المرتبط. وأقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك اليوم.

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