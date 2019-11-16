أدين هازارد وشقيقة يقودان بلجيكا لاكتساح روسيا برباعية

قاد الشقيقان إدين وثورغان هازار منتخب بلدهما بلجيكا إلى مواصلة العلامة الكاملة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، بمساهمتها في الفوز على المضيفة روسيا السبت في سان بطرسبورغ.



واكتسح المنتخب البلجيكي مضيفه الروسي 4 / 1، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.



وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدمًا 3 / صفر، حيث تقدم ثورجان هازارد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف شقيقه إدين الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 39.



وفي الدقيقة 71 سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، قبل أن يسجل جورجي ديجيكيا هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي في الدقيقة 79.



ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 27 نقطة ليتصدر المجموعة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني.

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