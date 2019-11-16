لأول مرة بالتأريخ.. مصري وزوجته يحصدان بطولة "الإسكواش" العالمية
السبت, 16 نوفمبر, 2019 - 08:48 مساءً
[ طارق مؤمن وزوجته رنيم الوليلي ]
أعلن الاتحاد الدولي للعبة "الإسكواش" أن الثنائي المصري طارق مؤمن وزوجته رنيم الوليلي، دخلا التاريخ كأول زوجين يحققان بطولة العالم في هذه الرياضة.
وأحرز طارق مؤمن، المصنف الثالث عالميا، بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر والـ 11 في سجل الأبطال المصريين.
وجاء تتويج البطل المصري على حساب النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع (11-8) و(11-3) و(11-4)، في المباراة النهائية التي استغرقت 39 دقيقة، في العاصمة القطرية الدوحة.
واستطاع مؤمن معادلة إنجاز زوجته رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا على صعيد منافسات السيدات، والتي أحرزت أيضا لقب بطولة العالم مرة وحيدة من قبل في عام 2017.
المصدر: وكالات
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