اونلاين | لايف رابط live مشاهدة مباراة ألمانيا وبيلاروسيا بث مباشر coolkora | بث مباشر مباراة ألمانيا وبيلاروسيا HD

رابط live مشاهدة مباراة ألمانيا وبيلاروسيا بث مباشر coolkora | بث مباشر مباراة ألمانيا وبيلاروسيا, اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 05:38 مساءً

وتتواجد ألمانيا في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متساوية مع منتخب هولندا، بينما يتواجد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتحتاج ألمانيا إلى تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي ستحققها أيرلندا الشمالية في مباراة اليوم أمام هولندا وذلك من أجل حسم تأهلها إلى البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.