اونلاين | بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة ألمانيا وبيلاروسيا أون لاين اليوم السبت 16-11-2019 LIVE

مشاهدة مباراة ألمانيا وبيلاروسيا Germany vs Belarus في تصفيات يورو 2020 مباراة تجمع المنتخبين اليوم وتشاهدونها مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق حفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب بروسيا بارك معقل بوروسيا مونشنغلادباخ في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية , مباراة تجمع المانشافت منتخب ألمانيا مع الضيوف منتخب بيلاروسيا في لقاء يبحث فيه المانشافت عن الفوز وحصد الثلاث نقاط , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة , الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , مباراة ألمانيا وبيلاروسيا بقيادة تحكيمية من الكيان الصيهوني بقيادة الحكم أوريل غرينفيلد , منتخب ألمانيا يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقاط بنفس رصيد المتصدر منتخب هولندا , لقاء يبحث فيه المنتخب الألماني عن الفوز السادس والانفراد بصدارة المجموعة بينما يتواجد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط , يواكيم لوف صرح في المؤتمر الصحفي أن مانويل نوير سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في مباراة بيلاروسيا بينما سيكون تير شيتغن الحارس الأساسي في مباراة أيرلندا الشمالية , لقاء قوي وهام للمانشافت الليلة من أجل حسم بطاقة التواجد في يورو 2020 .