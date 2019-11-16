اونلاين | بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة ألمانيا وبيلاروسيا أون لاين اليوم السبت 16-11-2019 LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة ألمانيا وبيلاروسيا أون لاين اليوم السبت 16-11-2019 LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة ألمانيا وبيلاروسيا Germany vs Belarus في تصفيات يورو 2020 مباراة تجمع المنتخبين اليوم وتشاهدونها مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق حفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب بروسيا بارك معقل بوروسيا مونشنغلادباخ في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية , مباراة تجمع المانشافت منتخب ألمانيا مع الضيوف منتخب بيلاروسيا في لقاء يبحث فيه المانشافت عن الفوز وحصد الثلاث نقاط , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة , الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , مباراة ألمانيا وبيلاروسيا بقيادة تحكيمية من الكيان الصيهوني بقيادة الحكم أوريل غرينفيلد , منتخب ألمانيا يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقاط بنفس رصيد المتصدر منتخب هولندا , لقاء يبحث فيه المنتخب الألماني عن الفوز السادس والانفراد بصدارة المجموعة بينما يتواجد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط , يواكيم لوف صرح في المؤتمر الصحفي أن مانويل نوير سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في مباراة بيلاروسيا بينما سيكون تير شيتغن الحارس الأساسي في مباراة أيرلندا الشمالية , لقاء قوي وهام للمانشافت الليلة من أجل حسم بطاقة التواجد في يورو 2020 .