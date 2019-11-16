اونلاين | كورة bein.. مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بث مباشر yalla shoot رابط اتش دي ألمانيا اليوم HQ

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يفتح استاد بوروسيا بارك أبوابه لاستضافة مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب روسيا البيضاء يوم السبت 16 نوفمبر 2019 ميلادياً، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

استطاع المنتخب الألماني أن ينتصر في الجولة السابقة على إستونيا بثلاثية نظيفة وضعته في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب هولندا الذي يتصدر جدول الترتيب حتى الآن، في حين يفقد مُنتخب روسيا البيضاء آي أمل في التأهل، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط.

رسمياً لم يتأهل المانشافت حتى الآن، ولكن بالنظر على المعقول وغير المعقول فمنتخب ألمانيا اقترب من التأهل بالفعل، نظراً لأن أقرب مُنافسيه هو منتخب أيرلندا الشمالية صاحب الـ13 نقطة، والذي يبتعد عن المنتخب الألماني بفارق 12 هدفاً أيضاً في حال تعادل في عدد النقاط، ناهيك عن الجولة القادمة التي ستجمع مُنافسيه الاثنين وهما المنتخب الهولندي ضد المنتخب الإيرلندي.

يغيب عن المنتخب الأماني في مباراة روسيا البيضاء كلٌا من تيمو فيرنر وماتياس جينتر للإصابة، كما سيغيب إيمري تشان لتلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام إستونيا.

سيعتمد المدرب يواخيم لوف على نفس طريقة اللعب المُعتاده لديه وهي (4-2-3-1)، بالدفع بنيكلاس زوله وجوانثان تاه في قلب الدفاع، نظرا لغياب إيمري تشان، وأمامه كلٌا من ألكاي جوندوجان وجوشوا كيميش، وفي الأمام لوكا فالدشيمت وخلفه الثلاثي كاي هافرتز، ماركو رويس وجوليان براندت.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

مارسيل هالشتنبرج - نيكلاس زوله - جوناثان تاه - لوكاس كوليسترمان

جوشوا كيميش - إلكاي جوندوجان

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جوليان براندت - ماركو رويس - كاي هافرتز

لوكا فالدشيمت

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب روسيا البيضاء

لا توجد غيابات في صفوف منتخب روسيا البيضاء بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيدخل ميخائيل ماركيل مدرب روسيا البيضاء بطريقة (4-4-1-1) ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-1-1

أليكساندر هوتار

دزيانيس بالياكوف - نيكيتا نوموف - ألكساندر مارتينوفيتش - أوليج فيريتيلو

إيفان باكهر - ستانيسلو دراهون - يفجيني يابلونسكي - يوري كافاليو

إيهار ستاسيفيتش

دينيس لابتيف