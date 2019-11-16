اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بث مباشر .. kora live رابط مباراة ألمانيا اليوم GERMANY

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يستعد منتخب ألمانيا اليوم السبت لمواجهة روسيا البيضاء، على ملعب بروسيا بارك، في دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

يدخل المنتخب الألماني اللقاء في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن هولندا متصدر المجموعة.

حيث حقق الماكينات الألمانية، الفوز في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، وسيعتمد يواكيم لوف المدير الفني للمانشافت وسيعتمد على الثنائي توني كروس وماركو رويس في قيادة الهجوم مع نجم الوسط إلكاي جوندوجان.

بينما يحتل منتخب روسيا البيضاء المركز الرابع بأربع نقاط، حصل عليها من 7 جولات حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات.