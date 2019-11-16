اونلاين | ’’يلا شووت’’ ON LINE مشاهدة مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش هولندا بدون تقطيع beIN SPORT

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وتتصدر هولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في سباق التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020" برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ألمانيا، وبفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث.
فى حين ودع منتخبا بيلاروسيا وأستونيا سباق التأهل للبطولة القارية، بعدما توقف رصيد كل منهما عند 4 نقاط ونقطة واحدة على الترتيب.
ويحتاج منتخب هولندا لنقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل الانضمام لقائمة المنتخبات المتأهلة إلى "يورو 2020".
ويعود الظهور الأخير لمنتخب هولندا في البطولات الكبرى إلى عام 2014، عندما شارك في بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفشلت هولندا في التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" التي أقيمت في فرنسا، وكأس العالم 2018، التي أقيمت فى روسيا.