رياضة | بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضربة موجعة، بسبب احتمالية غياب 6 لاعبين عن مواجهة كريستال بالاس المقبلة، المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح ما زال يعاني من الآم الكاحل التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بالجولة الثامنة، قبل أن تتجدد الإصابة في مباراة مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في مباراتي كينيا وجزر القمر، في إطار تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون 2021، مما يعني احتمالية غيابه عن مباراة بالاس المقبلة.

ويتطلع يورجن كلوب مدرب ليفربول، في استعادة خدمات محمد صلاح، قبل مباراة السبت المقبلة، حيث يمثل قوة كبيرة للفريق، خاصة بعد تمكنه من قيادتهم لتخقيق الفوز على السيتيزينز.

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واستطردت الصحيفة حديثها، بأن روبيرتسون، الظهير الإيسر للريدز قد يغيب أيضا عن مباراة بالاس، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، حيث يحتاج النجم الأسكتلندي للراحة لمدة أسبوعين ونصف.

كما تعرض الثنائي جوردان هندرسون وجو جوميز للإصابة مع المنتخب الإنجليزي، خلال مشاركتهم فس تصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2020، الأمر الذي استدعى خروجهم من قائمة إنجلترا قبل مباراة كوسوفو، حيث يعانوا من إصابة في الركبة.

َفي سياق متصل، يغيب ثنائي الريدز جويل ماتيب، و السويسري شيردان شاكيري، عن المباراة القادمة لليفر بسبب الإصابة، حيث يعاني المدافع الكاميروني من إصابة في الركبة لكن من المحتمل أن يعود شاكيري بداية من الأسبوع المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول يدخل المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، في المقابل يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن "الريدز".