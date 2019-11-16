رياضة | القسم الثالث.. سبورتنج يهزم سيدي سالم بهدفين، ودسوق يتغلب علي مطوبس، وعثماسون يخسر من سمنود بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. سبورتنج يهزم سيدي سالم بهدفين، ودسوق يتغلب علي مطوبس، وعثماسون يخسر من سمنود بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة السادسة من دوري القسم الثالث للمجموعة الثامنة منطقة الغربية وكفر الشيخ، والتي أقيمت اليوم علي النتائج التالية:-

حقق فريق سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة الفوز علي سيدي سالم بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وجابر فرج الله، ليرتفع رصيد سبورتنج للنقطة 12 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد سيدي سالم عند نقطتين في المركز الأخير.

وفاز دسوق علي مطوبس بهدف نظيف، ليحتل دسوق المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، ويأتي مطوبس في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وخسر شباس الشهداء من صيد المحلة بهدف نظيف سجله مؤمن قصري، ليواصل الصيد صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة بينما يقع الشهداء في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

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وتعادل اتحاد بسيون مع مركز شباب الحنفي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد كل فريق بنقطة وحيدة، فيحتل بسيون المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، ويأتي شباب الحنفي في المركز الذي يليه برصيد 4 نقاط.

وتغلب سمنود بقيادة مصطفي أبو إسماعيل علي عثماسون طنطا بهدف نظيف سجله مصطفي مسعد، ليحتل سمنود صدارة المجموعة مع صيد المحلة برصيد 14 نقطة، بينما يأتي عثماسون في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وتخطي الزعفران نظيره الحامول بهدف نظيف ليرتفع رصيد الزعفران للنقطة 12 في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد الحامول عند النقطة 10 في المركز الخامس.

وتختتم المواجهات يوم الثلاثاء المقبل مع فريقي بلطيم وكفر الشيخ، وذلك بسبب تأجيل المباراة، لمشاركة كفر الشيخ في كأس مصر اليوم، والذي انتهي بفوز فاركو علي كفر الشيخ ليتأهل للدور التمهيدي التالي لبطولة كأس مصر.

ترتيب المجموعة:-

1- صيد المحلة 14

2- سمنود 14

3- سبورتنج كاسل 12

4- الزعفران 12

5- كفر الشيخ 10

6- الحامول 10

7- عثماسون 9

8- بلطيم 6

9- شباس الشهداء 6

10- مطوبس 5

11- بسيون 5

12- الحنفي 4

13- دسوق 4

14- سيدي سالم 2