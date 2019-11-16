رياضة | خطوة واحدة تفصل انتقال "محمود علاء" إلى أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل انتقال "محمود علاء" إلى أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، غن تلقي محمود علاء مدافع فريق الزمالك، عروض مغري من نادي سعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقاللت الشتوية القادمة.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الأهلي السعودي فتحوا خط المفاوضات مع محمود علاء، بناء على طلب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وكان جروس قد رحل في الموسم الماضي عن تدريب الزمالك، بعد قيادته إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر السعودي المصري.

ووفقًا للتقارير الصحفية السعودية، فإن مسؤولي فريق الأهلي السعودي فتحوا بالفعل خطوط اتصال مع محمود علاء لمعرفة قراره بشأن خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي.

- موقف محمود علاء

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وأشارت التقارير إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال لأهلي جدة، لكنه أشترط أن يتم التواصل مع إدارة ناديه الحالي لمعرفة موقفها من العرض.

- تفاصيل أزمة محمود علاء مع الزمالك

ويمر محمود علاء بعدة أزمات داخل الزمالك بسبب عدم حصوله على بعض المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب عدم تنفيذ وعد مسئولي الزمالك له بتعديل قيمة عقدة بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، وفى ظل مغريات العروض مادياً.

- موقف الزمالك من عرض الأهلي

ومن المرجح أن ينضم محمود علاء إلى صفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لحاجه الزمالك لخدمات اللاعب في الفترة الحالية، بصفته أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

وينتظر محمود علاء أن يعقد جلسه مع إدارة نادي الزمالك، لدراسة العروض التى وصلته مؤخراً تمهيداً للبت فيها بالرفض أو القبول.

