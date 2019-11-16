رياضة | موعد جديد لإقامة مباراة سيراميكا والزرقا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد جديد لإقامة مباراة سيراميكا والزرقا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة سيراميكا مع الزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري العام يوم الأربعاء المقبل على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الملعب بعد حصول صاحب المباراة على الموافقات الأمنية لإقامتها في الموعد الجديد.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها وحدها هذا الأسبوع مع ترحيل جميع مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة لمدة أسبوع واستكمال مسابقة الدوري بنفس الترتيب المعلن.

وكانت الجهات الأمنية قد قامت مؤخرًا بتأجيل اللقاء، الذي كان مقررًا له الأسبوع الماضي.