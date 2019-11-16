رياضة | عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

موقف فايلر النهائي من ضم كهربا

وأبلغ فايلر مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لا يمانع في ضم كهربا للنادي خلال فترة انتقالات يناير القادمة خاصة بعد أن شاهد اللاعب.

سبب موافقة فايلر على ضم كهربا

ووافق رينيه فايلر على ضم محمود كهربا في يناير القادم لأنه شاهد اللاعب مع منتخب مصر خلال مواجهة كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا ورأى أنه يجيد اللعب في مركز رأس الحربه بشكل جيد.

تحفظات من فايلر على كهربا

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وكان هناك بعض التحفظات من فايلر على كهربا مثل عدم جاهزيته من الناحية البدينة والفنية حاليا نظرا لعدم مشاركته في التدريبات مع نادي ديبورتيفو.

كما يرى رينيه فايلر أن كهربا يحتاج إلى زيادة التركيز والدخول في فورمة المباريات ليظهر بشكل جيد في المباريات الفترة القادمة.

أخر ظهور لكهربا في المباريات

وكان أخر ظهرو لمحمود كهربا في المباريات رفقة منتخب مصر في مباراة كينيا بتصفيات أمم إفريقيا وتمكن من تسجيل هدف لمنتخب مصر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.