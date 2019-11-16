رياضة | هازارد يقود بلجيكا لاكتساح روسيا في تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يقود بلجيكا لاكتساح روسيا في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب بلجيكا فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه الروسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدمًا 3 / صفر، حيث تقدم ثورجان هازارد في الدقيقة 19 ، قبل أن يضيف شقيقه إدين الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 71 سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، قبل أن يسجل جورجي ديجيكيا هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 27 نقطة ليتصدر المجموعة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني.

وجاءت أول الفرص الخطيرة للمنتخب الروسي في الدقيقة السادسة حيث لعب يوري زيركوف كرة عرضية، وجهها المهاجم أرتيم دزيوبا بضربة رأس لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وجاء الرد البلجيكي في الدقيقة 17 عن طريق مهاجمه روميلو لوكاكو، الذي وجه ضربة رأس لمرمى الحارس البرازيلي الأصل جويلرمو، لكن الأخير تألق في ابعاد الخطر عن مرماه.

وجاءت أول أهداف المباراة للمنتخب البلجيكي ،عن طريق ثورجان هازارد، الذي تسلم تمريرة من شقيقه إدين ليسدد كرة في أعلى شباك الحارس جويلرمو، ليتقدم فريقه بالهدف الأول في الدقيقة 19.

وكاد إدين هازارد أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، حينما توغل داخل منطقة جزاء الفريق الروسي مرواغًا المدافع ماريو فيرنانديز، ليسدد كرة قوية جدًا تصدى لها جويلرمي بصعوبة في الدقيقة 28 .

ونجح هازارد في تعويض الفرصة التي أضاعها، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32، حينما تسلم كرة داخل منطقة الجزء من لوكاكو، ليسددها مباشرة في شباك جويلرمو ليعلن تقدم فريقه بهدفين.

وفي الدقيقة 34 تصدى كورتوا لتسديدة قوية من اللاعب أوزيوف الذي حاول تسجيل هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي، لكن دون جدوى.

وواصل المنتخب البلجيكي سيطرته على المباراة، حيث انفرد كيفن دي بروين بالمرمى الروسي، ليمرر الكرة إلى هازارد الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة بالشباك في الدقيقة 39.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب البلجيكي 3 / صفر.

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ومع بداية الشوط الثاني أضاع دييريس ميرتينز فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشرة من ثورجان هازارد، ليسدد كرة تصدى لها جويلرمو ببراعة ليمنع الهدف الرابع من هز شباكه.

وفي الدقيقة 53 كاد البديل زاكييف أن يسجل الهدف الأول للمنتخب الروسي، حينما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة.

وعاد المنتخب البلجيكي ليهز شباك مضيفه الروسي مجددًا، عن طريق لوكاكو، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن جويلرمو من التعامل معها في الدقيقة 71.

وأنقذ المدافع ديريك بوياتا مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 78، حينما سدد دزيوبيا كرة في المرمى الخالي من حارسه كورتوا، قبل أن يبعدها الأول عن شباك فريقه.

وفي الدقيقة 79 سجل المنتخب الروسي أول أهدافه في المباراة عن طريق جورجي ديجيكيا الذي استغل كرة مرتدة من كورتوا ليضعها في الشباك مباشرة.

وواصل المنتخب الروسي محاولاته لتسجيل هدف أخر في شباك ضيفه البلجيكي، لكنه لم ينجح في ذلك لينهي الحكم اللقاء بفوز المنتخب البلجيكي 4 / 1 .

وفي مباراة أخرى نجح منتخب كازاخستان في الفوز على مضيفه سان مارينو 3 / 1 .

وتقدم المنتخب الكازاخي عن طريق باختيار زايندينوف في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله جافورزهان سيومباييف الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم أضاف أليكسي شوشتكين الهدف الثالث في الدقيقة 27 ، فيما سجل أدلفو هيرش هدف سان مارينو الوحيد في الدقيقة 77.

ورفع منتخب كازاخستان رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وكان المنتخب الأسكتلندي فاز على نظيره القبرصي 2 / 1.

وتقدم ريان كريستي بالهدف الأول للمنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 12، قبل أن يسجل جيورجيوس إيفريم هدف التعادل للمنتخب القبرصي في الدقيقة 47، غير أن جون ماكجين منح النقاط الثلاث للمنتخب الأسكتلندي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 53.

ورفع المنتخب الأسكتلندي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، ، فيما تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند عشر نقاط في المركز الرابع.