رياضة | الاتحاد يغلق باب صفقة "رومارينيو" أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يغلق باب صفقة "رومارينيو" أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي رومارينيو، لمدة موسمين إضافيين، ليستمر رفقة الفريق حتى عام 2022.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي للنادي الاتحاد "فيديو"، يتضمن توقيع رومارينيو على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين".

وكان الهلال قد قدم عرضا لإدارة الاتحاد لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن عقده كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وانضم رومارينيو، إلى الاتحاد، في صيف 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي لمدة موسمين.

ونجح رومارينيو في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الاتحاد؛ حيث احتل المركز الثاني من قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 أهداف.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط.