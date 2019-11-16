رياضة | رسميًا.. اتحاد جدة يعلن تجديد تعاقده مع رومارينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. اتحاد جدة يعلن تجديد تعاقده مع رومارينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، اليوم السبت، تجديد تعاقده مع نجمه البرازيلي رومارينيو، لمدة موسمين إضافيين.

ونشر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاعب معلقا عليها، سعلن المركز الإعلامي عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنكار الحائلي، عقد اللاعب البرازيلي رومارينهو لمدة موسمين، ليستمر في صفوف الفريق إلى عام 2022.

وعقب توقيع العقد صرح الحائلي، بأنه يتمنى التوفيق لرومارينو في مسيرته مع الفريق وأن يواصل تقديم عروض قوية مع الفريق.

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ويذكر أن اتحاد جدة المركز الثالث عشر، برصيد 9 نقاط، في دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي للمحترفين".

ويعد هذا الموسم هو الأسوء لنادي اتحاد جدة، حيث حصل الفريق الأول لنادي اتحاد جدة على المركز العاشر في الموسم الماضي كأسوء ترتيب في تاريخ مشاركات النادي بالدوري السعودي، وتطلع جماهير الفريق السعودي لعودة الانتصارات للعميد السعودي من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث يشارك المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس آسيا وكأس العالم2022 المقرر إقامتها في قطر.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

يحل الفرق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفًا ثقيلا على نظيره الاتفاق، يوم 24 نوفمبر الجاري، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".