رياضة | كريم بنزيمة يطلق تصريحات نارية ضد الاتحاد الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم بنزيمة يطلق تصريحات نارية ضد الاتحاد الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني مجموعة من التصريحات النارية ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القادم بشأن تصريحات رئيس الاتحاد اليوم السبت 16 نوفمبر.

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي ضد كريم بنزيما

وقال نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريحات صحفية اليوم: "مغامرة كريم بنزيما مع فرنسا قد انتهت انتهت".

وتابع: "كريم بنزيما لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت".

رد كريم بنزيما على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي

وقال كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ردا على لو جريت: "نوال ، أعتقد أنه عليك أن لا تتدخل في قرارات المدرب. أنا وحدي أعرف متى أنهي مسيرتي الدولية. إذا كنت تعتقد أنني إنتهيت أتركني ألعب لإحدى البلدان التي أنا مؤهل للعب معها وسنرى".

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توقف بنزيما عن الانضمام لمنتخب فرنسا

ولم ينضم كريم بنزيما إلى منتخب فرنسا منذ عام 2015 منذ خلافه الشهير مع فالبوينا زميله بالمنتخب ولكن فسر ديديه ديشامب استبعاده لأسباب فنية.

موعد مباراة منتخب فرنسا القادمة

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب ألبانيا غدا الأحد 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

مشاركات كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد

وقد شارك كريم بنزيما في 20 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدف وحيد.