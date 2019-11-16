رياضة | الهلال ينهي استعداداته لنهائي الحلم أمام أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ينهي استعداداته لنهائي الحلم أمام أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التدريبات الجماعية للفريق، اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة نظيره أوراوا ريد الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال إلى اليابان، غدا، استعدادا لنهائي آسيا، وجاء قرار الجهاز الفني بالسفر مبكرا؛ لضبط الساعة البيولوجية للاعبين، وليعتادوا على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، ولتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

ونفذ الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال في المران عددا من الجمل الفنية والتكتيكية.

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كما منح لوشيسكو اللاعبين الدوليين راحة من تدريبات اليوم، قبب أن يغادروا مع بعثة الفريق غدا إلى اليابان.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

