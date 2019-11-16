رياضة | رادار برشلونة يلتقط موهبة جديدة في الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رادار برشلونة يلتقط موهبة جديدة في الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهتم بخدمات لاعب وسط نادي ألكمار الهولندي كالفين ستينجز لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب صاحب الـ ٢٠ عاماً لفت أنظار المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، لا سيما بعد آدائه الرائع رفقة ألكمار في بطولتي الدوري الهولندي وبطولة الدوري الاوروبي.

وسجل اليافع تسعة أهداف رفقة فريقه الموسم الماضي، مما جعله يستحق إستدعاء مدرب منتخب الطواحين "رونالد كومان" للفريق الأول.

ويستعد المنتخب الهولندي لمبارتي أيرلندا الشمالية و أستونيا في المجموعة الثالثة من التصفيات للمؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2020.

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وإرتبط الفريق الكتالوني بمتوسط الميدان البرازيلي الشاب "رينير" لاعب نادي فلامينجو البرازيلي لتدعيم خط وسط متصدر الدوري الإسباني.

وسيشهد شهر يناير القادم رحيل عدة لاعبين في وسط الميدان، أبرزهم الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش الذي ربما يرحل نحو أتليتيكو مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما سيرحل الثنائي الشاب ريكي بويج وكارلوس ألينيا في يناير القادم، بعد أن أعلن المدير الفني "إرنستو فالفيردي" عدم الحاجة لجهودهما مع الفريق الأول، مع إضطراب الأخبار نحو التشيلي الدولي أرتورو فيدال الذي يعد موقفه غامضاً حتى الآن.

ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢٥ نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وبفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

كما يتصدر المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد ٨ نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثالث.