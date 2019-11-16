رياضة | الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ينظم احتفالية بيوم التسامح بحضور وزير الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ينظم احتفالية بيوم التسامح بحضور وزير الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح يوم الأربعاء المقبل تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور السيدة راضية عاشوري مدير مكتب الأمم المتحدة للاعلام بالقاهرة ولفيف من قيادات ونجوم الرياضة ويتضمن برنامج الاحتفالية ندوة بعنوان دور الإعلام الرياضي في نشر قيم التسامح يتحدث فيها الدكتور حمدي حسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية السابق والأستاذ عادل ماهر مقرر لجنة ضبط الأداء الإعلامي واللواء عبد المنعم الحاج والصحفي عبد القادر ابراهيم .

ويكرم الاتحاد مجموعة من ذوي الكفاءة الفنية والخلقية في الوسط الرياضي حيث خصص ثلاثة دروع الاول يحمل اسم المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق واحد رموز كرة اليد المصرية

ويقدم للقيادات الرياضية ودرع الإعلامي الخال فهمي عمر عميد الاعلام المصري والعربي ويقدم للإعلاميين الرياضيين ودرع الكابتن محمد علي رشوان البطل الأولمبي سفير الثقافة الرياضية ويقدم للرياضيين لاعبين ومدربين .

يذكر أن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية هو الجهة الوحيدة في مصر التي تحتفل باليوم العالمي للتسامح المقرر من قبل الأمم المتحدة منذ العام ١٩٩٥ في السادس عشر من نوفمبر سنويا وتدعو من خلال الاحتفال به إلى نشر قيم التسامح بين الناس