رياضة | تردد قناة بي إن سبورت 10 ’’beIN SPORT’’ الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة بي إن سبورت 10 ’’beIN SPORT’’ الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريهام عبد المحسن

يترقب عشاق منتخب الفراعنة الأوليمبي والكرة الأفريقية في جميع أنحاء الوطن العربي مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. يشارك في هذه البطولة التي تستضيفها مصر ثماني منتخبات أفريقيا وسوف يتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وتلعب مصر في هذه البطولة ضمن المجموعة الأولى برفقة كلا من مالي وغانا الكاميرون وتمكنت من عبور دور المجموعات إلى الدور قبل النهائي التي ستواجه فيه جنوب أفريقيا.

قناة beIN SPORT HD 10 الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

قناة بي ان سبورت 10 هى إحد قنوات شبكة بي إن سبورت القطرية الرياضية والتي تقوم ببث جميع مباريات الدوري الالماني والفرنسي والبرتغالي، كما تقوم القناة ببث بعض المباريات الهامة من الدوري الإنجليزي والفرنسي. لذلك تتمتع قناة بي إن سبورت 10 بنسب مشاهدة عاليا جدا في الوطن العربي والشرق الأوسط ويبحث عنها الكثير من محبي الرياضة في مصر والوطن العربي على الترددات الخاصة بهذه القناة.

* تردد قناة beIN Sports 10 HD على النايل سات :

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نجحت قناة beIN Sports 10 HD في الحصول على حق البث الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا وتقوم هذه القناة ببث مباريات البطولة ويمكن استقبالها من خلال التردد التالي :-

القمر: نايل سات

التردد: 12245 رأسي

معدل التصحيح: 27500

وقع منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مالي والكاميرون وغانا. تمكن منتخبنا من حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات وهي 9 نقاط بعد فوزه على مالي بهدف نظيف وفوز مثير على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما فاز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى الدور قبل النهائي ويستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام جنوب أفريقيا ويطمح للتأهل إلى المباراة النهائية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.