رياضة | يوفنتوس يقترب من ضم خلفية رونالدو ويوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من ضم خلفية رونالدو ويوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح تقرير صحفي إيطالي ، اليوم السبت ، أن نادي اليوفنتوس أرسل عرض إلى نادي ريد بول سالزبورج النمساوي للتعاقد مع نجم الفريق.

- يوفنتوس يسعى لضم الموهبة إيرلينج هالاند

وتبعاً للموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" فإن العرض الأول ليوفنتوس لضم إيرلينج هالاند يبلغ 40 مليون يورو ، بالإضافة إلى المكافآت.

وأكد الموقع الإيطالي ، أن عرض نادي السيدة العجوز يبتعد كثيرًا عن شروط نادي ريد بول الذي يطلب الحصول على مقابل من 80 إلى 100 مليون يورو ، للسماح برحيل إيرلينج هالاند.

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وتابع الموقع أن إدارة يوفنتوس تراهن على علاقتهم الجيدة مع وكيل اللاعب مينو رايولا ، للنجاح في خطف هالاند.

- إيرلينج هالاند هداف دوري أبطال أوروبا

وأحرز إيرلينج هالاند في كل مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف وضعته على رأس قائمة الهدافين في المسابقة القارية.

- الفرق التي تهتم بضم الموهبة إيرلينج هالاند

يذكر أن إيرلينج هالاند يسعى أكبر أندية في أوروبا للتعاقد معه مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسباني وآرسنال ، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ، بالإضافة إلى نادي اليوفنتوس الإيطالي.