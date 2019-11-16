رياضة | يوفنتوس يقترب من ضم خلفية رونالدو ويوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من ضم خلفية رونالدو ويوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح تقرير صحفي إيطالي ، اليوم السبت ، أن نادي اليوفنتوس أرسل عرض إلى نادي ريد بول سالزبورج النمساوي للتعاقد مع نجم الفريق.
- يوفنتوس يسعى لضم الموهبة إيرلينج هالاند
وتبعاً للموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" فإن العرض الأول ليوفنتوس لضم إيرلينج هالاند يبلغ 40 مليون يورو ، بالإضافة إلى المكافآت.
وأكد الموقع الإيطالي ، أن عرض نادي السيدة العجوز يبتعد كثيرًا عن شروط نادي ريد بول الذي يطلب الحصول على مقابل من 80 إلى 100 مليون يورو ، للسماح برحيل إيرلينج هالاند.
وتابع الموقع أن إدارة يوفنتوس تراهن على علاقتهم الجيدة مع وكيل اللاعب مينو رايولا ، للنجاح في خطف هالاند.
- إيرلينج هالاند هداف دوري أبطال أوروبا
وأحرز إيرلينج هالاند في كل مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف وضعته على رأس قائمة الهدافين في المسابقة القارية.
- الفرق التي تهتم بضم الموهبة إيرلينج هالاند
يذكر أن إيرلينج هالاند يسعى أكبر أندية في أوروبا للتعاقد معه مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسباني وآرسنال ، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ، بالإضافة إلى نادي اليوفنتوس الإيطالي.