رياضة | صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وآرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية، اليوم عن رغبة آرسنال في إستغلال سعي ريال مدريد للتعاقد مع الجابوني بيبر أوباميانج مهاجم الفريق، من أجل الحصول على خدمات الصربي يوفيتش لاعب الملكي، مع بداية الموسم الجديد.

وقال موقع "يفنسا سنترال الإسباني"، إن ريال مدريد وآرسنال، بدأو في اتصالاتهم ومفاوضاتهم من أجل رحيل الجابوتي أوبامينج مهاجم الجانرز، إلى الميرنجي، إلا أن الفريق اللندني يشترط التعاقد مع يوفيتش لحسم الصفقة.

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وأوضح الموقع، إلى أن أوباميانج، أبدى رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الحالي، وقبل عام من نهاية تعاقده مع الفريق.

وتابع الموقع، أن ريال مدريد يرفض التخلي عن الصربي لوكا يوفيتش لأنه سيكون خير تعويض للفرنسي كريم بنزيما مستقبلا، ولم يحصل على فرصته كاملة بالفريق الملكي هذا الموسم.

وكان ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، أعلن عن التعاقد مع الصرقي يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 65 مليون يورو.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو والذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خاصة أن الفريق ينافس على بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.