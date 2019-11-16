رياضة | سواريز يتحدث عن علاقته بميسي وجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يتحدث عن علاقته بميسي وجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني في تصريحات صحفية اليوم السبت عن علاقته باللاعب الدولي الأرجنتيني ليوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وجماهير النادي الكتالوني.

وقال سواريز:"‏ لوينل ميسي اظهر لي أنه صديق حقيقي ألف مرة لقد ساعدني عندما قاتلت ضده على الحذاء الذهبي وعلى ميدان إيبار أعطاني هدفًا، ‏في بدايتي لم اكن جيداً مع الفريق كنت أفتقر إلى الإيقاع وكنت متوتراً وافكر كثيراً في ما يمكن أن يحدث إذا فشلت بالتمرير لكن كان لدي دعم كبير من لويس إنريكي وميسي، لويس إنريكي تحدث معي قبل مجيئي إلى برشلونة, وثق بي تماما مثل زملائي".

وأضاف مهاجم البرسا:"‏ في احد الايام عام 2004، كنت في إجازة مع زوجتي في برشلونة و وقفت بجانب صورة عملاقة لرونالدينيو. بالنسبة لي حينها, كان اللعب في البارسا شيئًا بعيدًا، ‏بعد وصولي إلى برشلونة وتحقيق ما حققته على المستوى الشخصي والجماعي هو امرٌ لم أتخيله أبدًا، ‏لاعب كرة القدم يعيش ضغطًا مستمرًا. لكن من أجل ذلك نحن يجب أن نكون مستعدين للأداء بالحد الأقصى كل يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام".

واختتم لويس سواريز تصريحاته قائلا :" ينتظرنا شهر مثير مع برشلونة يوحد هناك كلاسيكو، ‏للكلاسيكو يجب أن تكون مستعدًا عقليًا وجسديًا بالتأكيد لا نفوز بجميع المُباريات ولن يكون ذلك سهلاً لكننا نأمل في التغلب عليهم بدعم من الجماهير في الكامب نو".