رياضة | عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على فكرة ضم محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون ضمن تدعيمات الشياطين الحمر في يناير. وكان كهربا قد رحل عن صفوف الغريم الأزلي للأهلي الزمالك، خلال الصيف الماضي بعد أزمات قوية مع مرتضى منصور رئيس النادي، ليقرر فسخ التعاقد والانضمام للفريق البرتغالي. فايلر يوافق على انضمام كهربا للأهلي

وانتابت السويسري حالة من التردد في الموافقة على الصفقة في الفترة الأخيرة، بعد علمه بافتعال اللاعب عدة أزمات مع مواطنه جروس عندما كان ضمن صفوف الزمالك. Advertisements

وأكدت تقارير صحفية، أن مجلس الأهلي قد حصل بالفعل على الضوء الأخضر من فايلر لحسم صفقة كهربا رسميا، على أن يكون التعاقد لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة.