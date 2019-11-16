رياضة | طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد أمس الجمعة 15 نوفمبر رسميا منافس منتخب مصر تحت 23 عام في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

ويستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء القادم 19 نوفمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

وستلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

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وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء القادم على قناة "BEIN SPORTS HD 10" وعلى قناة "تايم سبورت"

تايم سبورت تعلن عن مفاجأة للجماهير المصرية

وأعلنت قناة "تايم سبورت" أنها ستقوم بإذاعة جميع مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر عبر التردد الأرضي بالإضافة لتقديم ستديوهات تحليلية وكواليس تدريبات المنتخبات.

كيفية استقبال قناة تايم سبورت وتردد القناة

ويمكنكم متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.

ولمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب أن تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.