شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النمسا ضد مقدونيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل منتخب النمسا، ضد نظيره مقدونيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، في المباراة التي ستقام على ملعب إرنست هابيل.

يدخل المدرب فرانكو فودا، المدير الفني لمنتخب النمسا، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ستريبنغير. خط الدفاع: لينهارت، دراجوفيتش، هينتيرغير، أولمار. خط الوسط: باومجار تلينجر، لايمر، لازارو، سابيتسر، ألابا. Advertisements خط الهجوم: أرناوتوفيتش. بينما يدخل إيجور أنجيلوفسكي، المدير الفني لمنتخب مقدونيا، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ديمترفيسكي. خط الدفاع: ريستوفسكي، ملادينوفسكي، فيلكوسكي. خط الوسط: بردهي، توسيفسكي، كوستادينوف، سبيروفسكي، ريستيفسكي. خط الهجوم: يرايكوفسكي، إلماس. ويحتل النمسا المركز الثاني من ترتيب المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مقدونيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

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