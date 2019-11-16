شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للطواحين أمام أيرلندا الشمالية في مباراة الحسم والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل كلاً من منتخبي هولندا، وأيرلندا الشمالية، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ويندسور بارك.

يدخل رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: سيليسن. خط الدفاع: فيلتمان، دي ليخت، فان دايك، داني بيلند. خط الوسط: رون، دي يونج، فان دي بيك. Advertisements خط الهجوم: بروميس، بابل، بيرجويس. بينما يدخل مايكل أونيل، المدير الفني لمنتخب أيرلندا الشمالية، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بيكوك فيرل. خط الدفاع: إيفانس، كاثكارت، إيفانز، لويس. خط الوسط: ديفيس، ماكناير، سيفيلي. خط الهجوم: دالاس، ماغنيس، وايت. ويحتل الطواحين الهولندية صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل أيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

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