شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري مباراة كرواتيا وسلوفاكيا تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 يستضيف ملعب ريجيفيكا بمدينة رييكا الكرواتية مباراة الجولة الثامنة من المجموعة الخامسة للتصفيات الاوروبية المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا "يورو 2020".

وأعلن المدربان، زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا و وبافيل هابال المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا التشكيل الرسمي للمباراة على النحو التالي. تشكيل كرواتيا الرسمي: ليفاكوفيتش باريسيتش - بيريتش - كاليتكار - جيدفاج بروزوفيتش - مودريتش - فلازيتش Advertisements بيرسيتش - ريبيتش - بيتكوفيتش. تشكيل منتخب سلوفاكيا الرسمي: دوبرافكا بيكاريك - فافرو - سكرينييار - هانكو كوتشكا - لوبوتكا - هامسيك روزناك - بوزينيك - روبيرتو ماك. يحتل المنتخب الكرواتي قمة المجموعة برصيد 14 نقطة من سبع مباريات، فيما يحتل المنتخب السلوفاكي المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

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