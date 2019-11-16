شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نصف النهائي.. الأفضل في دور المجموعات أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.



مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

وفي سياق الحديث عن دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت23 سنة يلتقي منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا، بينما يواجه غانا منتخب كوت ديفوار في المباراة الثانية في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء القادم .

اللاعبون الحاصلون على جائزة “الأفضل” في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

و بحسب الموقع لرسمي لاتحاد الكرة المصري، حصل 11 لاعبا على جائزة “الأفضل” في مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

الجولة الأولى

نال مصطفى محمد لقب رجل مباراة منتخب مصر الأولمبي مع مالي بالمجموعة الأولى في المباراة الافتتاحية للبطولة، وفي اللقاء الثاني الذي جمع الكاميرون مع غانا حصل الغاني ايفانز منساه على لقب رجل المباراة.

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وفي مباراتي المجموعة الثانية حصل الإيفواري كوفي إدجارد، على جائزة أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا، وفي لقاء زامبيا مع جنوب أفريقيا حصد اللقب كاموهيلو ماهالاتسي لاعب منتخب جنوب أفريقيا.

الجولة الثانية

في ثاني الجولات، بالمجموعة الأولى، نال الكاميروني فرانك إيفينا اللقب ، بينما تألق رمضان صبحي قائد ممنتخب مصر الأولمبي لينال الجائزة أمام غانا.

وفي المجموعة الثانية،حصل لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا على الجائزة في لقاء فريقه مع كوت ديفوار، في المقابل لم تمنع خسارة زامبيا أمام نيجيريا 1-3، باتسون داكا من الحصول على الجائزة كحالة وحيدة للاعب نال الجائزة رغم خسارة فريقه.

الجولة الثالثة

في الجولة الختامية، توج مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ليتوج بالجائزة للمرة الثانية بعد فوز الفراعنة على منتخب الكاميرون 2-1، بينما حصل أوسو كوابينا لاعب غانا على لقب الأفضل بعد قيادته لمنتخب بلاده للفوز على مالي.

وبالمجموعة الثانية ، نال لوثار ويسلي لاعب جنوب أفريقيا الجائزة في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، وسجل كواديو دابيلا هدفا منح به كوت ديفوار الفوز على زامبيا، وصدارة المجموعة وحصد الجائزة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وفي سياق متصل تأكد مواجهة منتخب مصر الأولمبي لنظيره جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء القادم ، بينما يلتقي فريق غانا الأولمبي نظيره كوت ديفوار في المبارة الثانية من دور نصف النهائي والمقرر إقامتها في نفس التوقيت على ملعب السلام .