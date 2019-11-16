شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تقسو على روسيا برباعية في تصفيات أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على مضيفه روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب كريستوفسكي، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020».

افتتح ثورجان هازارد أهداف بلجيكا في الدقيقة 19، قبل أن يضيف شقيقه نجم ريال مدريد إدين هازارد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و40.

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وزاد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من الغلة التهديفية للمنتخب البلجيكي بإحراز الهدف الرابع لمنتخب بلاده عند وصول الدقيقة 72.

وأحرز جورجي دزيكيا هدف المنتخب الروسي الشرفي في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بلجيكا إلى النقطة 27 في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد روسيا عند النقطة 21 في المركز الثاني.