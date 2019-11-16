شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوض «ميتشو» لحسم مصير احتراف محمود علاء في السعودية.. والفريق يواجه حرس الحدود وديًا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، إحالة أى عروض رسمية تصل إلى أى لاعب بالفريق الكروى الأول إلى الصربى «ميتشو»، المدير الفنى، للبت فيها وحسم مصيرها بالموافقة عليها من عدمها، باعتباره المسؤول الفنى الأول والأخير عن الفريق.

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ويأتى هذا، بعدما أكدت تقارير صحفية سعودية سفر وفد رسمى من النادى الأهلى السعودى للتفاوض مع إدارة الزمالك من أجل استعارة محمود علاء، مدافع الفريق، المتواجد حاليًا مع المنتخب الوطنى الأول.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، تمسكه باستمرار «علاء» وجميع اللاعبين، وأنه سبق أن أعلن عدم وجود أى نية للاستغناء عن أى لاعب من قوام الفريق الأساسى، وأنه وعد بعض اللاعبين بتعديل عقودهم والتجديد لهم، وعلى رأسهم محمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، مثلما حدث بالفعل مع طارق حامد.

وشدد رئيس النادى على أن علاقة الزمالك بجميع الأندية السعودية على أفضل ما تكون، وأن مجلس الإدارة لم ولن يقف أمام مستقبل أى لاعب، شريطة تلقى عرض رسمى مناسب للنادى واللاعب. من ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروى الأول تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى العام، والتى سيستهلها الفريق بمواجهة إنبى، المقرر إقامتها 25 من الشهر الجارى، ثم مباراة مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا. ويستعد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الصربى «ميتشو»، لمواجهة فريق حرس الحدود، وديًا، غدًا الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادى، وذلك رغبة من المدير الفنى فى الارتقاء بمستوى اللاعبين الفنى والبدنى، وتجهيز القائمة بالكامل حتى يكون جميع اللاعبين جاهزين، خصوصًا أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطًا شديدًا للمباريات بين الدورى العام والبطولة الإفريقية.