شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه في الرابعة عصر اليوم بتوقيت جزر القمر، الثالثة بتوقيت مصر، على الملعب الفرعي للاستاد الذي يستضيف مباراته أمام جزر القمر، المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات، اليوم، وفضّل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا، تدريبات استشفائية وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته غدًا على ملعب المباراة، استعدادًا للقاء جزر القمر بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.