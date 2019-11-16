شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: شيكابالا يساعد ميتشو.. عودة «جابر» وغياب «فتحي» وتأهيل «إمام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قيادة تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع، من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين.

وحرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر، كما طلب من محمود عبدالرازق «شيكابالا» مساعدته خلال المران في منح التعليمات لزملائه.

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وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة، وظهر لاعبو الفريق في حالة تركيز شديد، واستجابة لتدريبات المدرب الصربي.

وغاب عن المران مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعد حصوله على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم، بإذن سابق من الجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى غياب حازم إمام، قائد الفريق، عن التدريبات الجماعية، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.

وشارك إسلام جابر، صانع ألعاب الفريق، في التدريبات الجماعية دون التأثر بالإصابة التي كان يعاني منها بآلام في اليد، بعد تعرضه لجزع في مفصل اليد، وأدى التدريبات دون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء آلام اليد.