تصفيات أمم أوروبا.. بلجيكا تلتهم روسيا وتؤكد صعودها للنهائيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
سحق المنتخب البلجيكي مضيفه الروسي برباعية مقابل هدف في الجولة التاسعة من المجموعة التاسعة للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، في اللقاء الذي شهده ملعب "كريستوفيسكي" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.
تقدم منتخب بلجيكا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بفضل الأخوين هازارد، حيث سجل تورجان الهدف الأول في الدقيقة 19 وأضاف إيدين هدفين في الدقيقتين 33 و 40.
في الشوط الثاني أضاف روميلو لوكاكو الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يذلل جورج دزيكيا الفارق للروس في الدقيقة 79.
ولم تؤثر نتيجة المباراة على صعود المنتخبين عن المجموعة التاسعة، حيث كانا قد حسما تأهلهما سلفاً.
وحافظ البلجيك على العلامة الكاملة في المجموعة دون تعادل أو خسارة في صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الدب الروسي عند 21 نقطة.
مثل منتخب بلجيكا في المباراة كلاً من:
كورتوا
ألديرفيلرد - بوياتا - فيرمايلين
تورجان هازارد - فيستيل - دي بروين - كاستاني
إيدين هازارد - ميرتينز - لوكاكو.
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