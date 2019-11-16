شكرا لقرائتكم تعديلات جديدة منتظرة بجدول مباريات الدوري بعد غلق ملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأغلق ملعب استاد برج العرب رسميا وتم بدء اعمال الصيانه للمستطيل الأخضر بالكامل وعمل شبكة صرف جديدة بالإضافة إلى تركيب نجيله جديده عقب تعرض ارضيه الملعب للاهلاك بالكامل.

ووفقا لمصدر مطلع فإن اتحاد الكرة سيجري تعديلات للمباريات المرتقبة علي نفس الملعب خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

وتعد أبرز مباريات الدوري التي سيتم مناقشة مصيرها مواجهة القمة المقررة بنهاية الدور الأول للبطولة.

Advertisements

وتحمل أن ملعب برج العرب جميع مباريات المنتخب المصرى فى الفتره من ٢٠١١ وحتى المباراة الأخيرة بالإضافة إلى المباريات الأفريقية لقطبى الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك ومباريات الدورى للاتحاد وسموحة والمصرى البورسعيدى وعدد من مباريات القمه للأهلى والزمالك بالإضافه إلى مباريات النادى الإسماعيلى فى الوقت الذى رفضت جميع ملاعب مصر استقبال مباريات بسبب الموافقات الامنيه.

وبذل المسئولين عن استاد برج العرب مجهودا جبارا للوقوف على إقامة المسابقات المصرية وتحملت على عاتقها المسئولية وتأمين المباريات وقد حضر فى بعض المباريات القوميه أكثر من ١٠٠ الف مشجع ومنها مباراة غانا و مباراه الزمالك فى نهائى الكونفدارلية.

ويسعى دائما مسئولو برج العرب إلى الخروج بالمباريات لبر الآمان وتحملت فوق طاقتها للحفاظ على البطولات المصرية.

ومن المنتظر أن يعود استاد الجيش المصرى ببرج العرب إلى العمل بالشكل الأمثل خلال ٣ أشهر على الأكثر.