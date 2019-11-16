شكرا لقرائتكم فرمان رسمى بإعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها وحدها هذا الأسبوع مع ترحيل جميع مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة لمدة أسبوع واستكمال مسابقة الدوري بنفس الترتيب المعلن. كان مسئولو الزرقا برئاسة سمير موسى قد انسحبوا من لقائهم امام سيراميكا كليوباترا الذى كان مقررا الإثنين الماضى باستاد السويس الجديد ، إلا أن مسئولو الاخير فوجئوا بعدم حضور المنافس وهو ما جعل أحمد حمدى ينتظر المدة القانونية المقررة طبقا للوائح 20 دقيقة ويعلن عن انتهاء المباراة لصالح سيراميكا بهدفين مقابل للاشئ وكتابة تقرير بما حدث للجنة مسابقات القسم الثانى .

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