شكرا لقرائتكم نادى العبور يتعاقد مع قاسم قدرى لإنشاء وحدة تأهيل وعلاج طبيعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى العبور برئاسة الدكتور حسام عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، فى التعاقد مع الدكتور قاسم قدرى، أخصائى التأهيل، لإنشاء وحدة تأهيل وعلاج طبيعى بالنادي. ونال قرار تعاقد نادي العبور مع قاسم قدري ارتياح كبير لدي أعضاء النادي واللاعبين حيث يري الكثيرون فى هذه الخطوة أنها نقلة نوعية فى مجال الطب الرياضى والذى يسعى مجلس الإدارة فى التخطيط له بشكل صحيح ليخدم الأعضاء واللاعبين. يذكر أن الدكتور قاسم قدرى سبق له العمل فى أندية الأهلى وسموحة وبتروجت والترسانة، كما عمل فى جهاز منتخب مصر الإوليمبى، ما أكسبه خبرات واسعة فى التأهيل وإجراء القياسات اللازمة.

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