شكرا لقرائتكم العناية الألهية تنقذ لاعب ابتلع لسانه فى القسم الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقذت العناية الألهية حسن صبرى حارس مرمى سيدى سالم الذى ينافس بدورى القسم الثالث من الموت المحقق بعدما ابتلع لسانه فى لقاء فريقه أمام سبورتنج كاسل بالجولة السادسة للمسابقة . كان الحارس قد ابتلع لسانه ولم يستطع التقاط أنفاسه وتم استدعاء طبيب الفريق الذى نجح فى إنقاذ الحارس علي الفور. Advertisements وسادت حالة من الذعر بين لاعبى الفريقين عقب سقوط الحارس والمطالبة بشكل فورى تدخل الطبيب الذى تمكن من إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية . وخسر فريق سيدى سالم المباراة أمام سبورتنج كاسل بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ضمن مباريات دورى القسم الثالث .

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