شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد محاولات تخفيض صفقة شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع النادي الإنجليزي إلا أن مفاوضات "جس النبض" التي تمت خلال الفترة الماضية شهدت تحديد النادي الإنجليزي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 145 مليون جنيه مصري للإستغناء عن رمضان صبحي للأهلي وهو مبلغ كبير للغاية يفوق قدرات الاهلي المالية على الأقل خلال الفترة الماضية.
ويتطلع الاهلي للتوصّل لأتفاق مع هيدرسيفيلد الأنجليزي بشأن الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة الحالية خاصة وأن سعر اللاعب في إرتفاع مُستمر عقب المستويات الجيدة التى يقدمها مع الاهلي والمنتخب الأولمبي.
وترغب الإدارة الحمراء في شراء رمضان صبحى نهائيًا حتى لا تتسبب العروض الأخرى من أوروبا والخليج المتوقع وصولها للاعب خلال الفترة المقبلة في زيادة القيمة المالية للصفقة .
الأهلي سيقوم خلال الفترة المقبلة وتحديداً في يناير المقبل بتسديد 600 ألف يورو للنادي الإنجليزي تُمثل القسط الثاني والأخير من قيمة صفقة الإعارة التي كلّفت النادي مليون و600 ألف يورو لمدة موسم.
ويتطلع مسئولو الأهلي لضم اللاعب نهائيًا بعدما تمت استعارته في يناير الماضي مقايل 800 ألف يورو لمدة ستة أشهر ثم تمت إستعارته مرة أخرى لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.
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