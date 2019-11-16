شكرا لقرائتكم فيتوريا: الجوائز ليست مهمة مثل العمل الجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر روي فيتوريا مدرب النصر أن العمل الجيد مهم أكثر من الحصول على الجوائز، وذلك بعد فوزه بلقب أفضل مدرب بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر أكتوبر الماضي.

واستطاع فيتوريا إعادة النصر إلى الفوز ومشاركة الهلال الصدارة برصيد 20 نقطة بعدما كان بعيداً في مطلع الدوري إثر هزيمة واحدة وتعادلين.

وقال روي فيتوريا في تصريح نقله حساب النصر على "تويتر": الجوائز أمر مهم بكل تأكيد، لكنها ليست بأهمية العمل وجودته. وزاد: كل ما حدث كان عملاً مشتركاً بيننا، وسعيد أنني حصلت على الجائزة بعدما قدمنا عملاً رائعاً، ولكني أسعد لأننا حققنا جزءاً من العمل الذي نرغب به.