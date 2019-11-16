تسيتسيباس يهزم فيدرر ويتأهل إلى نهائي البطولة الختامية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للمباراة النهائية بالبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعدما تغلب على روجيه فيدرر 6 / 3 و6 / 4 يوم السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.
وكان تسيتسيباس، المصنف السادس على العالم، تغلب على فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير الماضي. وحقق تسيتسيباس فوزه في ساعة و36 دقيقة.
وسيلتقي تسيتسيباس في المباراة النهائية، غدا الأحد، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع، في وقت لاحق من اليوم، بين حامل اللقب الألماني ألكسندر زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم.
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