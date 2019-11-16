شكرا لقرائتكم رينار يستعيد خدمات مادو قبل لقاء باراغواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي خدمات المدافع عبدالله مادو بعد مشاركته في التدريبات الجماعية يوم السبت في ملعب الأمير فيصل بن فهد استعداداً لملاقاة باراغواي يوم الثلاثاء.

وغاب عبدالله مادو عن قائمة المنتخب السعودي التي انتصرت على أوزبكستان 3-2 يوم الخميس الماضي ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، قبل أن يعود إلى القائمة عقب اكتمال جاهزيته.