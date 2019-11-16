شكرا لقرائتكم رينار يستعيد خدمات مادو قبل لقاء باراغواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي خدمات المدافع عبدالله مادو بعد مشاركته في التدريبات الجماعية يوم السبت في ملعب الأمير فيصل بن فهد استعداداً لملاقاة باراغواي يوم الثلاثاء.
وغاب عبدالله مادو عن قائمة المنتخب السعودي التي انتصرت على أوزبكستان 3-2 يوم الخميس الماضي ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، قبل أن يعود إلى القائمة عقب اكتمال جاهزيته.
كانت هذه تفاصيل خبر رينار يستعيد خدمات مادو قبل لقاء باراغواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.