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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ستاد برج العرب 3 شهور للصيانة والان مع تفاصيل الخبر
وبذل المسئولين عن استاد الجيش ببرج العرب مجهود للوقوف على إقامة المسابقات المصرية وتحملت على عاتقها المسئولية وتأمين المباريات وقد حضر فى بعض المباريات القومية أكثر من 100 ألف مشجع ومنها مباراة غانا ومباراة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية .
ويسعى دائما مسئولو برج العرب إلى الخروج بالمباريات إلى بر الأمان وتحملت فوق طاقتها للحفاظ على البطولات المصرية.
من المنتظر أن يعود ستاد الجيش المصرى ببرج العرب إلى العمل بالشكل الأمثل خلال 3 أشهر على الاكثر .
ملعب برج العرب (2)
ملعب برج العرب (1)
عقب مباراه المنتخب المصرى وكينيا تم اغلاق استاد برج العرب رسميا وتم
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