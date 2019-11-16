شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ستاد برج العرب 3 شهور للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أعمال الصيانة للمستطيل الأخضر بالكامل لملعب برج العرب وعمل شبكة صرف جديدة بالإضافة إلى تركيب نجيلة جديدة عقب تعرض أرضية الملعب للإهلاك الكامل عقب مباراة المنتخب المصرى و كينيا تم اغلاق استاد برج العرب رسميا .

يذكر أن ملعب برج العرب تحمل جميع مباريات المنتخب المصرى فى الفترة من 2011 وحتى المباراة الأخيرة بالإضافة إلى المباريات الأفريقية لقطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك ومباريات الدورى للإتحاد وسموحه والمصرى البورسعيدى وعدد من مباريات القمة للأهلي والزمالك ، بالإضافة إلى مباريات الإسماعيلي فى الوقت الذى رفضت جميع ملاعب مصر استقبال مباريات بسبب الموافقات الأمنية.

وبذل المسئولين عن استاد الجيش ببرج العرب مجهود للوقوف على إقامة المسابقات المصرية وتحملت على عاتقها المسئولية وتأمين المباريات وقد حضر فى بعض المباريات القومية أكثر من 100 ألف مشجع ومنها مباراة غانا ومباراة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية .

ويسعى دائما مسئولو برج العرب إلى الخروج بالمباريات إلى بر الأمان وتحملت فوق طاقتها للحفاظ على البطولات المصرية.

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من المنتظر أن يعود ستاد الجيش المصرى ببرج العرب إلى العمل بالشكل الأمثل خلال 3 أشهر على الاكثر .



ملعب برج العرب (2)



ملعب برج العرب (1)

عقب مباراه المنتخب المصرى وكينيا تم اغلاق استاد برج العرب رسميا وتم