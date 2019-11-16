صور .. العناية الألهية تنقذ حارس سيدى سالم من الموت .. تعرف على السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الألهية حسن صبرى حارس مرمى سيدى سالم الذى ينافس بدورى القسم الثالث من الموت المحقق بعدما ابتلع لسانه فى لقاء فريقه أمام سبورتنج كاسل بالجولة السادسة للمسابقة . كان الحارس قد ابتلع لسانه ولم يستطع التقاط أنفاسه وتم استدعاء طبيب الفريق الذى نجح فى إنقاذ الحارس علي الفور . وسادت حالة من الذعر بين لاعبى الفريقين عقب سقوط الحارس والمطالبة بشكل فورى تدخل الطبيب الذى تمكن من إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية . Advertisements وخسر فريق سيدى سالم المباراة أمام سبورتنج كاسل بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ضمن مباريات دورى القسم الثالث .

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