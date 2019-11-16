حمادة أنور رئيسا لبعثة الزمالك فى مواجهة مازيمبى بالكونغو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد رئاسة بعثة الفريق المسافرة فى الكونغو لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلى حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى. وتغادر بعثة الزمالك إلى الكونغو فجر يوم 27 نوفمبر الحالي استعدادا لخوض لقاء مازيمبي المقرر إقامته يوم 30 من الشهر الجاري فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات. ويستعد الفريق الأبيض بقيادة الصربى ميتشو، حاليا لمواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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