شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور رئيسا لبعثة الزمالك فى مواجهة مازيمبى بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر
وتغادر بعثة الزمالك إلى الكونغو فجر يوم 27 نوفمبر الحالي استعدادا لخوض لقاء مازيمبي المقرر إقامته يوم 30 من الشهر الجاري فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات.
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