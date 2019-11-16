شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. غياب بيومى وتأهيل فارس ومجدى والشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مصطفى فارس ومحمد الشامى ومحمد مجدى، ثلاثى الإسماعيلي، تدريباتهم التأهيلية، وذلك على هامش المران عصر اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويعانى الشامى ومجدى من إصابات عضلية، فيما تعرض فارس لتمزق فى أربطة الكاحل، حيث تم وضع قدمه فى الجبس.

فى سياق آخر، غاب محمد بيومى لاعب وسط الفريق عن التدريبات بعد حصوله على إذن بالعلاج فى القاهرة من الإصابة بالعضلة الأمامية، وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى.