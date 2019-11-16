شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين مديرا فنيا للمريخ البورسعيدى خلفا لأشرف خضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المريخ البورسعيدى بقيادة أحمد جوهر مع محمد ياسين لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأشرف خضر الذى رحل عن صفوف الفريق، عقب الهزيمة أمام كوكاكولا الأسبوع الماضى على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يبدأ محمد ياسين مهام عمله مع الفريق غدا، فى إطار استعداداته لمواجهة منتخب السويس فى الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

وكان المريخ قد خسر بالأمس أمام الترسانة بأربعة أهداف مقابل هدف فى الدور التمهيدى لكأس مصر، ومن المقرر أن يعاون محمد ياسين نفس الجهاز المعاون الذى كان متواجدا مع أشرف خضر فى بداية الموسم.