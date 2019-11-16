شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حسين عبد اللطيف يكشف الاختلافات الـ5 بين البنت والولد فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من تولى إدارة قطاع الناشئين بنادى الزمالك وقيادة فريق الفيوم وشغل منصب المدرب العام في طلائع الجيش بخلاف التجارب الخارجية تحول طريق "جوكر" القلعة البيضاء من تدريب الرجال إلى تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر للسيدات ليتولى مهمة لن تكون سهلة فى التصفيات المقبلة التى سيخوضها فى شهر فبراير المؤهلة لأمم إفريقيا التى ستقام فى شهر يونيو فى نيجيريا خاصة أن المنتخب الذى يقوده حديث التكوين.

وحرص "سوبر كورة" على الحديث مع عبد اللطيف حول الفارق بين تدريب الرجال والسيدات.

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